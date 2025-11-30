Las obras del nuevo centro de protonterapia están ya al 90%
Santiago
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer las obras del nuevo centro de protonterapia en Santiago, que supondrán, a su juicio, «un antes y un después en el tratamiento contra el cáncer».
Se está instalando ya en el centro el acelerador de protones, fabricado ex profeso en Bélgica. Las obras están «muy avanzadas», según el Gobierno gallego, con más del 91% en ejecución. «El centro gallego es el más adelantado de los 9 que se están construyendo en España, lo que convertirá nuestra comunidad en la primera en ofrecer este tratamiento de radioterapia de precisión a través de la sanidad pública gallega», señaló Rueda.
