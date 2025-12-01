El clamor por el tren a Ferrol llega al Senado

La masiva protesta del domingo en Ferrol, con una movilización que llegó a los 10.000 asistentes, marcó un antes y un después en la reivindicación ferroviaria del norte gallego. El clamor ciudadano, convertido en marea humana, desbordó cualquier cálculo político y este martes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), llevará al Senado la exigencia de un tren digno para la comarca. No se trata ya de una reclamación sectorial, sino de una demanda transversal que interpela al Gobierno central y que pone en evidencia décadas de abandono en las conexiones ferroviarias de Ferrolterra.

La interpelación al ministro de Transportes, Óscar Puente, llega cargada de presión social y con la legitimidad de una declaración institucional aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego y en los ayuntamientos de la comarca. Rey Varela advierte de que no aceptará compromisos diluidos ni partidas presupuestarias recicladas, en un mensaje que busca evitar la tentación de Madrid de responder con gestos vacíos y exigirá al Ejecutivo central un servicio ferroviario «para el siglo XXI para Ferrol y el norte de Galicia».

El alcalde ferrolano insistió en que «no valen las palabras ni los compromisos diferentes» a los ya acordados, y rechazó que se intente desviar la atención con «nuevas partidas presupuestarias que vienen existiendo desde hace muchos años».