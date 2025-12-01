Consulta la oferta de empleo público aprobada por la Xunta: más de 1.100 plazas y 803 de acceso libre

La Xunta ha aprobado este lunes su oferta de empleo público correspondiente a este año con un total de 1.103 plazas, de las que 803 serán de acceso libre, dentro de las que 138 están destinadas a reforzar el Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (SPIF).

Estas plazas para el SPIF se dividen en 124 para bomberos forestales y 14 para jefes de brigada.

Además, essta oferta, que agota la tasa máxima de reposición permitida por el Gobierno, incluye trescientas plazas de acceso libre y la reserva de un 11,8 % para personas con discapacidad, según ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta.

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal destinar 20 millones de euros para la contratación el próximo año por parte de los municipios de desempleados que se dediquen a tareas de prevención de incendios, básicamente para limpieza de franjas secundarias para proteger a las poblaciones.

Esta cuantía de ayudas para los ayuntamientos supone incrementar en un 40 % el presupuesto de la convocatoria anterior, y responde al anuncio que realizó Rueda, en su comparecencia parlamentaria tras la oleada de incendios de este verano, de reforzar las tareas de prevención en colaboración con los concellos.

El objetivo es que se puedan contratar hasta un millar de desempleados durante nueve meses y que la ayuda pueda llegar hasta 300 ayuntamientos, con una mayor cuantía para los que tienen más de 1.500 hectáreas de franjas secundarias y los afectados por la oleada de incendios.