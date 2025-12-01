Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h

Con viento, lluvia y, sobre todo, frío. Así comenzó el mes de diciembre en Galicia, con la entrada de una borrasca profunda que dejó precipitaciones en prácticamente toda la comunidad, aunque en muchos puntos del mapa no fue posible abrir el paraguas por el fuerte viento.

Por rachas superiores a 80 kilómetros por hora, se activó este lunes la alerta amarilla hasta las seis de la tarde en el noroeste de la provincia de A Coruña y los concellos de A Mariña lucense. Llegaron a superarse los 130 kilómetros por hora en Cedeira; y también por encima de los 100 km/h estuvieron en Viveiro (109,8) y Vimianzo (107,2), según el boletín de valores extremos de MeteoGalicia.

El mercurio también cayó, con máximas en las ciudades que oscilaron entre los 10 grados de Santiago y los 14º de Vigo y valores nocturnos entre los 0 grados de Lugo y los 8º de A Coruña. En el interior llevaron a registrase cuatro grados bajo cero en Calvos de Randín (Lugo), -2,7 en Baltar y -2,6 en Verín, ambos en la provincia de Ourense.

Para el martes, MeteoGalicia ha activado la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral. Se esperan lluvia en toda la comunidad, con tormenta y granizo en algunos puntos. La cota de nieve caerá a los 900 metros. Mientras las temperaturas por la noche subirán ligeramente, por el día sufrirán un descenso.