La Guardia Civil requisa en Camariñas 74,5 kilos de centolla

La Guardia Civil ha incautado 74,5 kilos de centolla en Camariñas (A Coruña), según ha informado este lunes el instituto armado. Los hechos se produjeron en la lonja vieja de Camariñas, donde una patrulla observó movimientos sospechosos en el desembarco y fondeo de marisco.

Los agentes vieron cómo una persona, conocida por tener numerosos antecedentes por furtivismo, se encontraba en la rampa de acceso y recibía una embarcación con las luces apagadas. A continuación, los sospechosos procedieron al fondeo de dos sacos en el agua, los cuales no contaban con la placa o boya identificativa obligatoria.

La patrulla se dirigió a la rampa y procedió a la extracción de los dos sacos de red fondeados, que se encontraban completamente llenos de centolla.

El peso total del marisco incautado ascendió a 74,5 kilos, que se devolvieron al mar.

Durante la intervención, la persona implicada y un familiar mostraron una actitud agresiva y de hostilidad hacia los agentes "profiriendo amenazas e intimidaciones" según informa la Guardia Civil.

Por estos hechos, se instruyen ante el Juzgado de Guardia de Corcubión las correspondientes diligencias por posibles delitos de amenazas y coacciones, además de la confección de las correspondientes denuncias a la Ley 11/2008 de pesca de Galicia.