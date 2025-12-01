Luz verde a la OPE de la Xunta: una de cada diez son para el servicio de lucha contra incendios forestales
En total, el Ejecutivo autonómica convoca 1.103 plazas, entre acceso libre y promoción interna
Belén Teiga
El Ejecutivo gallego dio este lunes luz verde al decreto de la oferta de empleo público (OPE) de la Administración xeral de la Xunta y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para este 2025. La oferta asciende, finalmente, hasta las 1.103 plazas, entre acceso libre y promoción interna.
Dentro de aquellas a las que cualquiera se puede presentar, "138 plazas para el servicio de prevención y defensa contra incendios forestales", tal como relató el presidente autonómico, Alfonso Rueda. De estas, el 90% serán bomberos forestales, mientras que las restantes se corresponden a jefes de brigada. Esto supone en torno a una de cada diez plazas.
Rueda explicó, asimismo, que con el objetivo de "reforzar" con más empleados públicos la Administración, se ha aplicado la máxima tasa de reposición permitida por el Estado. Así las cosas, 160 plazas son para personal de limpieza y cocina, 60 para personal subalterno, 49 del cuerpo auxiliar (C2), 11 del cuerpo administrativo (C1), 30 del cuerpo superior (A1), 30 del cuerpo de gestión (A2) y 11 del cuerpo administrativo (C1). También se incluyen 10 puestos de la escala de letrados, 10 para la escala superior de finanzas y 16 para la escala técnica de finanzas.
- La huelga en Atención Primaria se mantiene pese al acuerdo de Sanidade con tres sindicatos
- Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia
- La Xunta detecta cuatro nuevos focos de gripe aviar en seis aves silvestres
- La plantilla de la Xunta podrá subir otro grado en la carrera y cobrar hasta 1.000 euros en enero
- Galicia cierra noviembre con lluvias intensas y temperaturas que caerán seis grados
- Las viviendas gallegas, entre las peor valoradas por el Catastro en España
- Casi un 80% de los gallegos aún no ha comprado la nueva baliza luminosa V16
- La Xunta estima que la subida salarial a funcionarios costará cerca de 150 millones en 2025