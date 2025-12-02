Casi el 30% de los delitos destapados en Galicia se cometen ya a través de Internet

270 delitos cada día. Es el balance de las infracciones penales detectadas en Galicia en los primeros nueve meses de este 2025. El auge del comercio online, el teletrabajo tras el estallido de la pandemia y el consumo creciente de contenidos en Internet han abierto la puerta a cada vez más delincuentes que aprovechan cualquier brecha digital para hacer negocio. La cibercriminalidad ha repuntado en la comunidad gallega en lo que va de año un 15,3%, casi el doble que en el conjunto del país (8%), según datos publicados por el Ministerio del Interior. Este balance coloca a Galicia en el quinto puesto del ranking nacional del repunte de estafas informáticas y otros ciberdelitos, por detrás de La Rioja (27,2%), Comunidad Valenciana (20,2%), Castilla-La Mancha (17,9%) y Aragón (15,6%).

En total, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron entre enero y septiembre en 19.816 ciberdelitos denunciados en la comunidad gallega -más de 70 al día-, lo que supone un 27,2% del total de infracciones penales detectadas en ese periodo (72.918). Es decir, casi uno de cada tres delitos destapados en Galicia en lo que va de año han sido ciberdelitos, la mayoría estafas informáticas: un total de 16.880 -más de 60 cada día-, un 16% más que hace un año. Estos fraudes online representan el 23% del total de los delitos denunciados por los gallegos en lo que va de año, tal y como se desprende del análisis de las estadísticas del Ministerio del Interior.

En estos nueve meses, han sido casi 73.000 los delitos detectados en Galicia, un 2% más que el mismo periodo del año pasado. Con la excepción de Madrid (-0,8), Murcia (-0,6) y La Rioja (-0,1%), la delincuencia creció en todas las comunidades, dejando una media en España del1% respecto al tercer trimestre del año pasado, con un más de 1,8 millones de infracciones penales.

Por categorías, destaca el aumento de los delitos contra la libertad sexual: más de un 10% en Galicia entre enero y septiembre (504, lo que supone 56 cada mes, También repuntaron los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, casi un 44%, con un total de 43 casos en nueve meses. Por el contrario, los robos con fuerza en domicilios (1.763), disminuyeron casi un 9%.