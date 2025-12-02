El Gobierno gallego ayuda a 136.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan a buscar un empleo

La tasa de paro en Galicia es del 8 por ciento, pero en el caso de los jóvenes de 16 a 29 años este porcentaje se duplica. Precisamente para reducir las elevadas cifras de desempleo juvenil la UE lanzó en 2014 una iniciativa encaminada asegurar que los jóvenes de entre 16 y 29 años que no trabajan ni estudian reciban una oferta de empleo, formación continua o un contrato de prácticas. El objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral de este grupo vulnerable. En Galicia hay 136.000 gallegos de menos de 30 años inscritos en este programa.

Y es la Xunta la que se encarga de gestionarlo. A estos jóvenes se dirigen distintas órdenes de ayudas para fomentar la contratación y el emprendimiento, así como medidas para mejorar su empleabilidad desde formación a orientación laboral.

Los beneficiarios son jóvenes menores de 30, que no están trabajando, estudiando o recibiendo cursos actualmente y que constituyen uno de los grupos de población con más dificultades de acceso al empleo en este momento. Se trata de un grupo de población muy heterogéneo que incluye tanto a jóvenes con escasa formación como a jóvenes altamente cualificados. Para acceder a las medidas de fomento de empleo deben inscribirse en el Fichero de Garantía Juvenil.

Según los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes al pasado mes de junio, en Galicia están apuntados a este programa 136.000 jóvenes, la mayoría en las provincias de Pontevedra ( 51.700) y A Coruña (53.800).

La mitad de los demandantes tienen entre 20 y 24 años. Son el grupo más numeroso, pero también hay otros 37.700 gallegos de entre 16 y 19 años buscando trabajo y casi 34.000 de entre 25 y 29 años.

Entre las ventajas del Programa de Garantía Juvenil destacan las ayudas a la contratación y las convocatorias de educación, formación, prácticas, aprendizaje, empleo y autoempleo. Además, de las medidas puestas en marcha por cada comunidad autónoma, a nivel estatal existen una serie de ayudas por la contratación de personas jóvenes menores de 30 años, así como bonificaciones y reducciones a la Seguridad Social para los autónomos

En Galicia la Xunta aprobó el pasado mes de agosto una orden de subvenciones para la contratación de personas jóvenes inscritas en el Programa de Garantía Juvenil. Una de las novedades de la convocatoria de este año es que incluye por primera vez a los concellos como entidades contratadoras.

En cuanto al presupuesto la cuantía asignada a estas ayudas se incrementa desde los 4,2 millones de euros hasta los 6,5 millones de euros, de los cuales tres millones de euros serán para los ayuntamientos y habrá otros 3,5 millones para los llamados organismos intermedios, que son entidades públicas, instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

Otra de las novedades de este programa, según el dictamen del Consello Galego de Relacións Laborais, es que las ayuda se darán por concurrencia competitiva y no por orden de llegada. Así, se priorizarán las subvenciones a aquellos municipios que tengan más de 50.000 habitantes o tengan un alto porcentaje de desempleo juvenil.

El objetivo es financiar contratos por una duración de 9 meses, si bien tanto los sindicatos como la Confederación de Empresarios de Galicia han reclamado que se extienda a 12 meses.

Balance nacional

En España están inscritos en este programa a día de hoy 2,4 millones de jóvenes. Galicia es la sexta comunidad con más beneficiarios, solo por detrás de Andalucía, Madrid, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana.

Desde que se ha iniciado el Programa de Garantía Juvenil hace once años se han prestado en España un total de 41 millones de atenciones de las que se han beneficiado 2,8 millones de jóvenes. El Ministerio de Trabajo no dispone de datos desglosados por comunidades autónomas sobre el número de personas de menos de 30 años beneficiarias de estas medidas de orientación, formación o incentivos a la contratación, que cuentan con financiación de la UE. En el último mes analizado Galicia prestó 19.000 atenciones.