El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado el derribo del muro de cierre que el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, construyó en 2017 en su casa de Moaña antes de venderla.

Los magistrados han desestimado el recurso de apelación presentado por el actual propietario de la casa, que la compró en 2021, y confirma la sentencia emitida por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra.

El tribunal, según el fallo facilitado este martes a la prensa, sostiene que el Ayuntamiento de Moaña concedió licencia para la ocupación temporal de espacio público y la construcción del muro por motivos de seguridad, todo ello condicionado a que el entonces presidente autonómico fuese el titular del inmueble.

Núñez Feijóo, tras construir un chalet en el lugar de Meira, cedió al Ayuntamiento 90,79 metros cuadrados de terreno público, una franja de 30 metros de largo por 3 de ancho destinada a ampliar la carretera, según recoge la sentencia.

En 2017, el expresidente de la Xunta comunicó una modificación del proyecto, que incluía cerrar la parcela con un muro más alto de lo permitido por la normativa municipal.

Alegaba que, en base a informes de la Policía Nacional, por motivos de seguridad el cierre no podía tener ángulos muertos y debía superar los dos metros de altura.

Tras la venta de la vivienda, el gobierno municipal ordenó la demolición del muro, argumentando que excedía la altura permitida y ocupaba espacio de cesión municipal.

Con el cambio de titularidad, según explican los jueces en el fallo, "habían desaparecido las causas que motivaron la concesión de la licencia de obra para su construcción".

El TSXG subraya que el muro vulnera la normativa urbanística del ayuntamiento al ser "ilegal" no solo por altura, sino también por la ocupación del espacio de cesión.

Destacan que no encuentran "motivo alguno" para mantenerlo con base a una hipotética situación de seguridad al haberse vendido a otra persona sin responsabilidades públicas.

En su caso, advierten al actual dueño de la vivienda de que, en todo caso, debería plantearse como una nueva solicitud y con nuevos informes de valoración de los órganos correspondientes, que adecuara el caso a su situación personal.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.