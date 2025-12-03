Más de 2.000 jóvenes recibirán la ayuda al alquiler este mes

La Xunta inyectará 11,4 millones de euros procedentes de fondos estatales a la ampliación de la línea del Bono Alugueiro Mocidade. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunció ayer que alrededor de 2.000 jóvenes menores de 36 años que estaban en lista de espera recibirán este mismo mes la ayuda de hasta 250 euros mensuales durante dos años como máximo. El Ejecutivo gallego opta por tirar de lista de espera y beneficiar a los que se quedaron sin el bono, sin realizar una nueva convocatoria.

Allegue defendió durante una comparecencia ayer en el Parlamento que 2026 será el año del «despegue decisivo» de la vivienda pública, con la puesta en marcha de 1.000 nuevos pisos que se sumarán a los 3.000 actuales. El Ejecutivo autonómico se marca como reto duplicar el parque público hasta los 8.000 hogares, con entregas previstas en A Coruña, Santiago y Pontevedra. Desatacó además que «el 40% de los nuevos hogares públicos que está construyendo el Gobierno gallego para alquiler, y el 25% de las viviendas que salgan a la venta irán destinados a menores de 36 años».

Desde la oposición, PSdeG y el BNG acusan al Ejecutivo de Rueda de hacer «anuncios de pandereta» y advierten de que 12.200 solicitantes quedaron fuera del bono en la primera convocatoria. «La Xunta dejó sin ayudas a tres de cada cuatro solicitantes por agotar el presupuesto», reprochó el socialista Aitor Bouza. Mientras, Alexandra Fernández (BNG) censuró: «Lo único que han hecho es convertirse en una especie de ventanilla de tramitación de los programas estatales y, para eso, ni lo hicieron bien, que lo acaba de denunciar la Valedora».

Allegue avanzó que ya están en marcha los primeros proyectos de alojamientos compartidos y temporales para jóvenes en Santiago, Vigo y Lugo, con las obras previstas para 2026, y un programa piloto en Ourense para convertir bajos en viviendas. Además, abrirá una línea para el rural con ayudas de hasta 30.000 euros.