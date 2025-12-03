Ayudas de 1,5 millones para paliar daños de osos y jabalíes
La Xunta impulsa unas subvenciones para compensar los destrozos de estos animales
redacción
La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha publicado este martes tres órdenes de ayudas para paliar los daños provocados por el jabalí o el oso pardo. En concreto, según informa la propia Consellería en un comunicado, la primera de esas órdenes va destinada a compensar las damnificaciones causadas por el jabalí tanto en explotaciones profesionales como en tierras de cultivo agrario dedicadas al autoconsumo, con ayudas de un máximo de 2.750 euros por beneficiario.
La segunda línea de ayudas va dirigida a los titulares de colmenas, de ganado o de rollos de hierba perjudicados por ataques de osos. Por último, los titulares de los tecores podrán acogerse un año más a la convocatoria de las ayudas para financiar actuaciones y pequeñas obras en los mismos. El presupuesto inicial para las tres líneas de ayudas asciende a 1.405.832 euros, aunque la Xunta podría aumentarlo.
