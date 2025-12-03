A Coruña suma 9.162 delitos en lo que va de año, con las ciberestafas al alza

Más ciberestafas y menos delitos convencionales. Ese es el resumen en A Coruña de un balance de criminalidad que refleja que en lo que va de año se han registrado en la ciudad 9.162 infracciones penales, un 1,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. Se ha producido una caída de todos aquellos delitos que no se cometen a través de internet: de 7.726 en 2024 a 7.121 en 2025. Caen un 29,4% los robos con violencia e intimidación, un 16% los hurtos y un 54,9% las sustracciones de vehículos. En los nueve primeros meses del año ha habido un homicidio doloso y asesinato consumado y diez homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa. Los delitos contra la libertad sexual han pasado de 49 a 74. Como ha ocurrido en los últimos años, sigue la cibercriminalidad al alza, con un aumento de un 26%: hay 2.041 infracciones de este tipo, de las cuales 1.754 son estafas informáticas.