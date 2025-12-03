Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las ferias de ganado se reabren pero sin cubrir el tope de reses

La Central Agropecuaria de Galicia volvió a celebrar ayer su feria de ganado vacuno, tras cinco semanas de suspensión como medida contra el avance de la dermatosis nodular. La organización había marcado ya topes de asistencia por categorías por cuestiones de bienestar animal y para evitar masificaciones, así que la afluencia fue similar a la de la última feria. En ninguna de las tres categorías de ganado se superaron esos topes, pero la facturación llegó a los 1.505.914 euros.

