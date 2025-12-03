Las ferias de ganado se reabren pero sin cubrir el tope de reses
La Central Agropecuaria de Galicia volvió a celebrar ayer su feria de ganado vacuno, tras cinco semanas de suspensión como medida contra el avance de la dermatosis nodular. La organización había marcado ya topes de asistencia por categorías por cuestiones de bienestar animal y para evitar masificaciones, así que la afluencia fue similar a la de la última feria. En ninguna de las tres categorías de ganado se superaron esos topes, pero la facturación llegó a los 1.505.914 euros.
- La huelga en Atención Primaria se mantiene pese al acuerdo de Sanidade con tres sindicatos
- Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia
- La plantilla de la Xunta podrá subir otro grado en la carrera y cobrar hasta 1.000 euros en enero
- La Xunta detecta cuatro nuevos focos de gripe aviar en seis aves silvestres
- Galicia cierra noviembre con lluvias intensas y temperaturas que caerán seis grados
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- Casi un 80% de los gallegos aún no ha comprado la nueva baliza luminosa V16
- La Xunta estima que la subida salarial a funcionarios costará cerca de 150 millones en 2025