El TSXG avala derribar el muro de la anterior casa de Feijóo en Moaña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado el derribo del muro de cierre a la vía pública de la vivienda de Moaña que pertenecía al expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo y que vendió en 2021. De esta forma, desestima el recurso de apelación presentado por el actual propietario de la casa y confirma la sentencia del magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra.

La Sala explica en el fallo que el Concello de Moaña concedió licencia en 2017 para la ocupación temporal de espacio público y la construcción del muro por motivos de seguridad, condicionado a que el entonces presidente autonómico fuese titular del inmueble.

Tras la venta de la vivienda en 2021 al actual propietario, el Ayuntamiento ordenó la demolición del muro, argumentando que excedía la altura permitida y ocupaba espacio de cesión municipal. Notificó al recurrente para proceder a la demolición del muro de seguridad, «considerando que se había producido un cambio de titularidad y que habían desaparecido las causas de la concesión de la licencia para su construcción».

Los magistrados subrayan que el muro es ilegal por altura y ocupación de espacio de cesión y no encuentran «motivo alguno para mantenerlo con base a una hipotética situación de seguridad» al haberse vendido a otra persona sin responsabilidades públicas.

En su caso, advierten al actual dueño de la vivienda de que, en todo caso, debería plantearse como una nueva solicitud y con nuevos informes de valoración de los órganos correspondientes, que adecuara el caso a su situación personal. Cabe recurso ante el Supremo.