El Belén de Xestoso: un Niño Jesús en peligro que denuncia injusticias terrenales

El de Xestoso, en el municipio de Monfero (A Coruña), es un valle eminentemente ganadero, ejemplo de paisaje de montaña genuinamente gallego, en pleno parque natural de As Fragas do Eume y al borde de la línea simbólica que separa este ayuntamiento de la provincia de Lugo. Entre ríos, montes y un territorio trufado de enclaves de ensueño, la labor de Luis Ángel Rodríguez Patiño acumula ya años sin pasar desapercibida, la de un sacerdote alejado de los convencionalismos y entregado a una labor de denuncia de las injusticias terrenales.

Si sus feligreses hablan de las dificultades para acceder a una vivienda, el cura abre las orejas y, sin ir más lejos, lleva esa inquietud ciudadana al belén de la parroquia, que ya provoca la curiosidad de muchas personas días después de destapar sus claves para 2025.

El belén de Xestoso, hecho con el trabajo mano a mano con los vecinos, saca a la luz esta Navidad la forma en que cualquier lugar, hasta el mismísimo Portal de Belén, puede caer en las fauces de la especulación inmobiliaria y hacer que sus distinguidos inquilinos vivan con el temor a que la parcela pase a albergar casas turísticas.

No es una puesta en escena casual: Rodríguez Patiño, con cinco templos de la zona a su cargo, argumenta que José y María, con el niño recién nacido, se verían las caras, de vivir en este siglo, con temores de esta clase, apuntados con frases que no invitan a la duda: "Portal de Belén a desahuciar para pisos turísticos crear".

Un nacimiento con cartelería reivindicativa

El macroproyecto de Altri, no tan lejano a Monfero, también cuenta con espacio reservado en esta creación colectiva, en la que la Xunta de Galicia llega a tomar forma en la figura de Herodes al responsabilizarla de la permisividad hacia lo que pone en riesgo a personas y entornos medioambientalmente sensibles.

Más de un mensaje ha calado en torno a estas iniciativas, que se extienden a otras parroquias a las que acude el sacerdote en los municipios lucenses de Guitiriz o Xermade, como la percepción ciudadana ante el desembolso millonario de cada vez más urbes por tener la mejor iluminación navideña.

Defensa del rural

En el belén del lugar de Labrada, en Guitiriz, por ejemplo, luce un cartel en el que se alza la voz por la necesidad de nacimientos para evitar la muerte del rural, con el lema "Un pequeño y nuevo corazón renueva nuestra aldea".

Con una labor de comunicación más directa que la que se suele atribuir a este estamento, Xestoso, en todo caso, mantiene la esencia: bajo esa cartelería reivindicativa también hay palabras que se destacan de modo recurrente como clave de bóveda de la Iglesia.

Al pie de ese portal en alerta, se pueden leer varios conceptos, desde perdón hasta diálogo, pasando por respeto, gratitud, humildad, amor, fortaleza y amistad; los que tendrían que reinar en Navidad y el resto del año, los que tantas veces quedan relegados en un mundo de contrastes.