Educación lanza la segunda edición de la FP ‘acelerada’, con dos centros coruñeses

La Consellería de Educación lanzará una nueva, la segunda, edición de la FP acelerada con la apertura de 506 plazas destinadas a un total de 23 ciclos formativos en doce ayuntamientos gallegos. Esta modalidad pionera en España está pensada para adquirir los conocimientos necesarios para acceder al mercado laboral en un periodo de tiempo de entre cuatro a seis meses. En A Coruña, el centro Paseo das Pontes ofrece Servicios en restaurante y Cubiertas e impermeabilizaciones, mientras que el Someso imparte Planificación y supervisión del área de carrocería de vehículos automóviles.

Así lo explicó este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien animó a los «jóvenes y no tan jóvenes» a aprovechar esta vía formativa para así ampliar su cualificación y abrirles las puertas al mercado laboral. Entre esos 23 ciclos que combinan la formación en el centro con prácticas en empresas se encuentran especializaciones en el sector agrario, de comercio, de edificación y obra civil, de energía y agua, de fabricación mecánica, de industria alimentaria, de hostelería y turismo y de transporte. En la primera edición de esta iniciativa se cubrieron un total de 153 matrículas.