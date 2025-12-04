Muere atropellado un vecino de Vilaboa, en Pontevedra, cuando iba a una fuente

Pesar en Vilaboa por la muerte de uno de sus vecinos, que ha muerto en la tarde de este miércoles tras ser atropellado. El hombre, de 78 años, se dirigía a coger agua a un manantial frente a su casa en la N-554, cuando fue arrollado por un coche que circulaba por la zona.

En ese momento la visibilidad ya era escasa, puesto que casi eran las siete de la tarde cuando se recibió el aviso en el 112. Además, hay una ligera curva.

El hombre resultó herido gravemente, por lo que pese a que desde Emerxencias de Galicia se movilizó a los profesionales sanitarios del 061, nada se pudo hacer por su vida. Los ocupantes del vehículo implicado resultaron ilesos.

La víctima es un conocido vecino de Vilaboa, Joaquín F.C., que ejerció como juez de paz en el municipio durante años. También fue concelleiro del Partido Popular.

Según ha podido saber FARO, el hombre se dirigía a coger agua en un manantial natural a pocos metros de su vivienda, pero para ello tenía que cruzar la carretera nacional.

Hasta el lugar del accidente, en el kilométrico 2100 (un poco antes de donde se encuentra el famoso local de hostelería A Casa dos Druidas) se trasladaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Pontevedra y voluntarios de Protección Civil de Vilaboa.

Desde la Guardia Civil de Pontevedra se insiste a la población en que siempre que salgan de noche y se circule por vías de este tipo utilicen el chaleco reflectante, que «muchas veces les salva la vida».