Una mujer de 51 años muere en un accidente de tráfico en Muíños y su marido fallece al recibir la noticia

La carretera ha cercenado de forma desgarradora a una familia de Ourense esta noche, al cobrarse en apenas una hora la vida de un matrimonio, quedando su hijo - de veintipocos años- huérfano.

La víctima, al volante de un Citroën Saxo, perdió la vida tras un choque frontal contra un Opel Combo, en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 de Porqueirós, dentro del municipio ourensano de Muíños.

A consecuencia del accidente, la conductora, de 51 años y vecina de Requiás, falleció. El ocupante de la furgoneta, de 40 años, fue trasladado al CHUO en estado leve. Dio positivo en las pruebas de alcoholemia: superó la tasa máxima legalmente permitida, arrojando un resultado de 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo. El resultado del test de drogas fue negativo.

La Guardia Civil instruye las diligencias e investiga la posible invasión del carril contrario por parte del conductor y presunto infractor. La Fiscalía indica que, a partir de 0,40 mg/l, cuando se produce un accidente, la tasa ya implica delito.

Al punto acudieron los bomberos del GES de Muíños, que excarcelaron a la víctima, así como los servicios sanitarios.

La furgoneta en la que circulaba el otro conductor, el presunto infractor. / GES MUÍÑOS

Recibieron la noticia en el lugar del accidente

El marido y el hijo de la fallecida, al ver que esta no regresaba a casa del trabajo ni tampoco cogía el teléfono, salieron en su búsqueda hasta acabar en el punto del siniestro.

Allí el esposo, tras recibir la noticia, sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de emergencias, que persistieron en las maniobras de reanimación durante una hora, fue imposible salvarle la vida. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Lugar en el que se produjo el grave siniestro, en Porqueirós, Muíños. / GES MUÍÑOS

El matrimonio deja huérfano un chico de veintipocos años.

La tragedia ha causado una gran conmoción en la zona.