OURENSE
Una mujer de 51 años muere en un accidente de tráfico en Muíños y su marido fallece al recibir la noticia
El hombre y su hijo, de unos veinte años, salieron en su busca al ver que no regresaba a casa ni cogía el teléfono
El otro conductor implicado en el siniestro, de 40 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia
Javier Fraiz
La carretera ha cercenado de forma desgarradora a una familia de Ourense esta noche, al cobrarse en apenas una hora la vida de un matrimonio, quedando su hijo - de veintipocos años- huérfano.
La víctima, al volante de un Citroën Saxo, perdió la vida tras un choque frontal contra un Opel Combo, en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 de Porqueirós, dentro del municipio ourensano de Muíños.
A consecuencia del accidente, la conductora, de 51 años y vecina de Requiás, falleció. El ocupante de la furgoneta, de 40 años, fue trasladado al CHUO en estado leve. Dio positivo en las pruebas de alcoholemia: superó la tasa máxima legalmente permitida, arrojando un resultado de 0,64 mg/l en el primer test y 0,58 mg/l en el segundo. El resultado del test de drogas fue negativo.
La Guardia Civil instruye las diligencias e investiga la posible invasión del carril contrario por parte del conductor y presunto infractor. La Fiscalía indica que, a partir de 0,40 mg/l, cuando se produce un accidente, la tasa ya implica delito.
Al punto acudieron los bomberos del GES de Muíños, que excarcelaron a la víctima, así como los servicios sanitarios.
Recibieron la noticia en el lugar del accidente
El marido y el hijo de la fallecida, al ver que esta no regresaba a casa del trabajo ni tampoco cogía el teléfono, salieron en su búsqueda hasta acabar en el punto del siniestro.
Allí el esposo, tras recibir la noticia, sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de emergencias, que persistieron en las maniobras de reanimación durante una hora, fue imposible salvarle la vida. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.
El matrimonio deja huérfano un chico de veintipocos años.
La tragedia ha causado una gran conmoción en la zona.
- Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia
- La plantilla de la Xunta podrá subir otro grado en la carrera y cobrar hasta 1.000 euros en enero
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Galicia cierra noviembre con lluvias intensas y temperaturas que caerán seis grados
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- La Xunta estima que la subida salarial a funcionarios costará cerca de 150 millones en 2025
- De la ruina a la pensión íntegra: el juzgado de lo Mercantil de A Coruña perdona a un autónomo 125.000 euros
- Consulta la oferta de empleo público aprobada por la Xunta: más de 1.100 plazas y 803 de acceso libre