Bomberos comarcales demandan la cobertura de las 102 plazas acordadas

Más de un centenar de bomberos comarcales de toda Galicia se han manifestado este jueves en Carballo, donde se encuentra la sede del Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento, para pedir que se cubran las 102 plazas que se acordaron incorporar en el acuerdo al que se llegó tras una huelga en 2024.

Al término de este parón, en febrero, se llevó a cabo la firma del convenio regulador y una relación de puestos de trabajo (RPT) con el objetivo de mejorar las condiciones laborales. El representante del comité de empresa del consorcio provincial, Honorino Graña, denuncia que las plazas comprometidas entonces todavía no se han cubierto: «Estamos en 2025 y seguimos sin esas contrataciones».

42 de las 102 totales —cerca de la mitad— se encuentran en la provincia de A Coruña, donde los bomberos han optado por dejar de cubrir horas extra como forma de visibilizar la problemática que atraviesan. En los últimos días, esto ha dejado inoperativos a los parques de Ordes, Arzúa, Boiro, Betanzos o Carballo. Además, Raña tacha las bases de la oposición, cuyas bases se han publicado esta semana, de «totalmente inadecuadas» y piensa que «no consiguen» el fin que persiguen. «Elaboraron unas bases complicadísimas, con pruebas que no tienen nada que ver con las competencias que tenemos nosotros y evitan estabilizar 22 del Consorcio [de A Coruña]», ha explicado. Este último punto, la estabilización de los trabajadores que se encuentran con un contrato interino, es otro de los principales puntos de reivindicación, que se une a «ciertos incumplientos». Por ejemplo, el material «no está como debería» y los medios son «escasos», cita Raña.