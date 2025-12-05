Enfermos de ELA siguen a la espera de los 10.000 euros de la ayuda estatal

Las ayudas estatales para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que el Gobierno anunció hace más de un año —y cuya financiación avaló el Congreso el mes pasado— siguen sin fecha. La Consellería de Política Social admite que aún no sabe cuándo podrá activar en la comunidad el nuevo grado III+ de dependencia extrema creado por el Gobierno central, ni qué financiación recibirá para ponerlo en marcha. Mientras, la Xunta avanza también que los pacientes que podrán optar a este nivel serán incluidos en una vía rápida para agilizar su valoración de dependencia, un procedimiento preferente similar al que ya funciona en los hospitales para acelerar el diagnóstico clínico.

Pero el alcance real de estas ayudas de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, «será muy limitado», avanzan. Tanto la Administración autonómica como la Asociación «Agaela» calculan que solo entre 15 y 20 personas en toda Galicia podrán cumplir los estrictos requisitos médicos que fija el Real Decreto-ley 11/2025.

«El apoyo económico tiene que llegar a tiempo»

Manuel Rodríguez Castro, diagnosticado de ELA con solo 49 años —cuando aún trabajaba en la construcción, en el año 2003— ha logrado cumplir los 72. Así, asegura que las nuevas ayudas estatales siguen siendo «un horizonte lejano» para pacientes como él, que mantiene una movilidad muy reducida en brazos y piernas, pero aún puede hablar y comer «con cierto esfuerzo». «Si me dan, como», sonríe con simpatía. Requiere atención las 24 horas y tiene un grado 3 de dependencia.

Por eso, explica: «Tengo aquí invertidos los 36.000 euros de las ayudas autonómicas» —12.000 anuales— para adaptar su casa: camas articuladas, grúas, sillas especiales y mejoras pensadas para facilitar el trabajo de su cuidadora, su mujer María Cruz Ansemil. «Lo importante es que quien me cuida tenga todas las herramientas», resume. Y complementa esos cuidados con 94 horas mensuales de la Ley de Dependencia.

Sobre las ayudas estatales prometidas, considera que la tramitación es compleja. «Y, para muchos ya llega tarde», lamenta. «Las ayudas tienen que llegar a tiempo».