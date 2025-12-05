La Policía gallega dejará de vigilar a víctimas de machismo si no gana recursos
El enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central por el déficit de plantilla de la Policía Autonómica dio ayer un paso más. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advirtió de que si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones «que no sean de competencia autonómica», citando expresamente la protección de víctimas de violencia machista.
Esta tarea, enfatizó Calvo, es «de competencia exclusivamente estatal en la que la Xunta coopera desde 2016», pero que las policías adscritas de otras comunidades no realizan.
La plantilla en Galicia dispone de 500 plazas, pero solo están cubiertas 338 y las negociaciones para cubrir las vacantes están en vía muerta.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, replicó que las palabras del conselleiro de Presidencia son de una «gravedad intolerable y una magnitud inaceptable» que espera que sean solo una «pésima ocurrencia personal y no una orden del presidente de la Xunta».
