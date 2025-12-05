Rajoy: «Lox extremistas dañan mucho al país»

«La democracia es el mejor sistema que tenemos para gobernar la convivencia, pero no se limita a votar y hacer lo que quieras, porque si no respetas la separación de poderes y cuestionas a los jueces, la democracia retrocede, pierde calidad y quién sabe lo que puede ocurrir después...». La reflexión de Mariano Rajoy durante la presentación de El arte de gobernar centra precisamente uno de los capítulos de su libro. Un SOS por la democracia en España que, avisa, ponen en juicio tanto el Gobierno como los «populistas y extremistas», que identifica como «el mayor reto» del país.

Sin citar al Ejecutivo central ni a Vox, pero apuntando hacia ellos, alertó de que ese populismo puede ser «un millonario de Nueva York, un comunista español fascinado por dictaduras tropicales, alguien de extrema derecha, extrema izquierda o extrema estupidez». Todos comparten su modus operandi: «Gente que eleva el tono y dice tonterías importantes...». Ahí, aconsejó no oponer nunca un extremista a otro, «porque es transitar por mal camino y el daño a la convivencia es incalculable». «Los extremistas están haciendo mucho daño al país». Una realidad que se traslada al Congreso y el Senado, donde detecta «una degradación de la palabra» y de la imagen, con gente «vestida como si fuese a la playa», bromeó.

Avanzando por algunos capítulos de la política tradicional de El arte de gobernar, Rajoy salió en defensa de la Constitución y la Corona. La Carta Magna, por ser «reglas de juego» para todos; mientras que de la Casa Real defendió el papel de un Juan Carlos «injustamente tratado», tras «pilotar una transición que dio entrada en la democracia, las instituciones europeas, el euro y la mayor etapa de bienestar del país». De Felipe VI alabó su «serenidad, carácter, preparación, madurez... «Podemos estar tranquilos».

Justificó las decisiones duras que tuvo que tomar en la crisis, «como subir los impuestos a los diez días de llegar y recortar el gasto», porque «si tú no tomas las decisiones, le harás daño a tu país». Y criticó la actual agenda del Gobierno. «No se trata de hacer pobres a los ricos, sino de hacer ricos a los pobres», reflexionó.