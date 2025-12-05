El Sergas convocará 100 plazas de médico para cubrir puestos de difícil cobertura y desconvocar la huelga en Galicia

La Consellería de Sanidade recurrirá una vez más al sistema de concurso de méritos para cubrir plazas de médico de difícil cobertura. Así, ofertará un total 100 puestos fijos en las categorías de pediatra de Atención Primaria, facultativo especialista de área, médico de hospitalización a domicilio y de urgencias. Los aspirantes no tendrán que superar una oposición puesto que la selección se hará por méritos.

Sanidade ha habilitado esta vía excepcional para cubrir aquellas plazas que considera de difícil cobertura y que están localizadas sobre todo en los hospitales comarcales. Para ello ha decidido prorrogar, a través de la Lei de Medidas Fiscais que acompaña a los presupuestos de 2026, la habilitación legal que le permite ofertar estos puestos sin necesidad de oposición.

Así se lo trasladó este viernes la Consellería de Sanidade a los sindicatos en una mesa sectorial en la que se ratificó el acuerdo alcanzado la semana pasada con UGT, CCOO y CSIF para desconvocar la huelga en Atención Primaria. La CIG mantiene su rechazo y no descarta nuevas medidas de protesta.

Guardias voluntarias

Uno de los principales motivos de conflicto con los sindicatos eran las guardias. Aunque se había pactado reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, el Sergas estaba obligando a hacer guardias ante la necesidad de mantener la asistencia sanitaria. Finalmente Sanidade ha garantizado a las centrales sindicales que serán voluntarias y les ha entregado un documento para empezar a negociar las condiciones retributivas de esta jornada extraordinaria.

Sanidade avanzó además que esta jornada de 35 horas semanales será aplicable también al ámbito hospitalario y a la categoría de facultativos especialistas de área, que están obligados a hacer guardias cada mes. Además se compensarán las festividades que caen en sábado al personal estatutario con días libres.

Y se ha acordado un aumento en el complemento de productividad, que se paga a los profesionales en función del cumplimiento de objetivos, y que podría alcanzar el 4% en 2026.

CIG: «Son medidas aisladas»

Desde la CIG se muestran críticos y mantienen el pulso a Sanidade. Denuncian que son «medidas aisladas» pero falta un plan de ordenación de recursos humanos en Primaria.

Respecto al documento para incentivar la voluntariedad de las guardias, los sindicatos tienen hasta el día 16 para analizarlo. Pero Manuel González Moreiras, de la CIG, critica que se propongan guardias voluntarias pero no se planifique para que a largo plazo «dejen de ser necesarias». «No se habla de las condiciones en las que trabajan los médicos de familia. Si un facultativo de un PAC ya sobrepasa las 30 asistencias diarias no tendrá tiempo de hacer guardias», explica el representante de la CIG.

Por otro lado, Sanidade informó que se convocarán concursos específicos para cubrir puestos de enfermero especialista en geriatría y personal médico de hospitalización a domicilio.