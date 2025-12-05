¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Suben las temperaturas, pero persisten la nubosidad y las lluvias
A Coruña seguirá durante este viernes en la influencia de las bajas presiones, centradas al oeste de Irlanda, con un río atmosférico que llegará a Galicia con abundancia de nubes y lluvias, según informa MeteoGalicia. Durante la noche del viernes al sábado, las precipitaciones serán más persistentes e intensas.
Las temperaturas experimentarán un ascenso, más acusado en las máximas, por lo que los termómetros en A Coruña se moverán entre los 12 y los 18 grados. La Aemet mantiene activada la alerta naranja por fenómenos costeros en el litoral. Los vientos soplarán del suroeste, fuertes en el litoral y zonas altas y moderados en el resto.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 12°C 18°C
- Lugo 9°C 15°C
- Vigo 11°C 16°C
- Ferrol 11°C 16°C
- Santiago 9°C 15°C
- Pontevedra 11° 16°C
- Ourense 9°C 15°C
