¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña seguirá durante este viernes en la influencia de las bajas presiones, centradas al oeste de Irlanda, con un río atmosférico que llegará a Galicia con abundancia de nubes y lluvias, según informa MeteoGalicia. Durante la noche del viernes al sábado, las precipitaciones serán más persistentes e intensas.

Las temperaturas experimentarán un ascenso, más acusado en las máximas, por lo que los termómetros en A Coruña se moverán entre los 12 y los 18 grados. La Aemet mantiene activada la alerta naranja por fenómenos costeros en el litoral. Los vientos soplarán del suroeste, fuertes en el litoral y zonas altas y moderados en el resto.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: