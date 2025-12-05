Tragedia familiar tras un siniestro causado por un conductor ebrio

A las 22 horas de este miércoles, Julia V., de 51 años, salió de trabajar en la residencia de personas mayores de Muíños y se subió a su coche, un Citroën Saxo, para volver a su casa de Requiás. A la altura de Porqueirós, en el punto kilométrico 5 de la OU-1205, una carretera que conecta la localidad de Mugueimes con el municipio de Calvos de Randín, la mujer perdió la vida tras sufrir una colisión frontal contra una furgoneta Opel Combo, cuyo conductor, un hombre de 40 años, vecino del segundo concello y de nombre Marcos G. C., había bebido alcohol y presuntamente fue el responsable del impacto tras la invasión del carril contrario, según asegura la Guardia Civil. Era una noche lluviosa, pero fuentes del operativo de emergencias indican que el lugar del choque es una carretera sin apenas incidencias, con los carriles bien definidos, en una zona de curva poco pronunciada y con buena visibilidad.

Al ver que la mujer no regresaba a casa tras el trabajo ni tampoco respondía al teléfono, el marido salió en su búsqueda. En torno a las 23.00 horas, Juan Carlos A. conoció la dura noticia en el lugar del suceso. Menos de una hora después, a las 23.46 de la noche, mientras estaban con él efectivos del GES, el esposo, de 59 años, se sintió indispuesto y sufrió un paro cardíaco que le provocó la muerte.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales de emergencias, que persistieron en las maniobras de reanimación durante una hora, resultó imposible revertir la situación de parada. Los servicios sanitarios movilizaron la ambulancia medicalizada, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento. El siniestro de tráfico ha causado una tragedia familiar que consterna a la zona. El matrimonio tenía un hijo, de 24 años. El padre lo llamó desde el lugar de los hechos para avisarlo. Cuando el joven llegó de Ourense, su padre ya se encontraba en parada. La víctima mortal quedó atrapada en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelada por los bomberos del GES de Muíños. El otro conductor, el presunto causante de este grave accidente, que alertó del suceso por teléfono al 112, fue trasladado al hospital de Ourense con heridas leves. Allí se deslazaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El presunto infractor dio positivo en las pruebas de alcoholemia, realizadas ya de madrugada. Arrojó un resultado de 0,64 mg/l en el primer test y de 0,58 mg/l en el segundo.

Tras las diligencias de las primeras horas por parte de los agentes del equipo de investigación del Subsector de Tráfico de Ourense, el conductor de la furgoneta fue citado en la Comandancia de Ourense y allí, poco después de las 13.20 horas de este jueves, fue detenido por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Desde el cuartel de Santa Mariña fue conducido ante la magistrada de Bande. La Fiscalía no solicitó prisión provisional y el investigado fue puesto en libertad. Como medida cautelar se le impone la retirada del carné. Según las fuentes consultadas, solo respondió a preguntas de su defensa sobre su situación personal, sin entrar en el fondo de los hechos.