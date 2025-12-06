Agricultura investiga si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura ha abierto una investigación para determinar si el brote de peste porcina africana (PPA) que ha contagiado a varios jabalíes en Collserola (Barcelona) pudiera haber salido de un laboratorio. La hipótesis inicial era que el virus empezó a distribuirse por un bocadillo tirado por algún transeúnte y que luego fue devorado por un animal. Y ahora los técnicos del Ministerio añaden la posibilidad de que «su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico», según aseguró en un comunicado. En Bellaterra, cerca de la zona cero de contagios, está el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), un laboratorio de referencia en salud animal ubicado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La Guardia Civil, por un lado, y los Mossos d’Esquadra, por otro, pero coordinados, ya han iniciado investigaciones para poder esclarecer los hechos. «Prudencia y calma, el informe no es concluyente, dejemos trabajar a los científicos y a los técnicos», pidió el conseller de Agricultura de la Generalitat, Óscar Ordeig. «Llegaremos hasta el final para esclarecer el origen del virus», prometió. «Estamos haciendo bien el trabajo, no nos desviemos del foco», insistió.

El virus de la peste porcina africana no tiene consecuencias para el ser humano, según sostienen las autoridades, pero sí puede ser letal para los cerdos de consumo humano. El impacto de la crisis sanitaria es, hasta ahora, puramente económico, ya que veta las exportaciones de cerdo más allá de la Unión Europea.

Los técnicos del laboratorio de Valdeolmos (Madrid) han concluido un primer estudio sobre la composición del virus y han identificado que el mismo es diferente al que actualmente circula por la UE —hay una decena de países afectados por la PPA—. Es decir, el brote catalán podría pertenecer a otro grupo genético y es «muy similar» al grupo que circuló en Georgia en 2007. «Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona—muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007—», se recoge en el comunicado del Ministerio.

El nuevo informe que le han remitido los técnicos al Ministerio invita a no descarta la hipótesis del bocadillo, como origen del foco, pero sí que abre una segunda vía de investigación. «Del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección», afirma Agricultura. Y añade: «Su origen puede estar en una instalación de confinamiento biológico».