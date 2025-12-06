El BNG impulsa una campaña para galleguizar nombres y apellidos y prestigiar el idioma

La responsable de Organización del BNG, Lucía López, presentó ayer la campaña impulsada por su partido para promover la recuperación de las formas propias de nombres y apellidos en gallego. Una iniciativa que, según defendió, pretende prestigiar el idioma.

Bajo el lema Pronúnciate! Con nome e apelidos en galego. Agora, é facil, los nacionalistas quieren hacer hincapié en la necesidad de dar «un paso más» en las acciones de normalización lingüística en un contexto, advierten, en el que existe el riesgo de desaparición de parte de la onomástica gallega.

López explicó que, durante muchos años, fue «imposible» el uso de nombres y apellidos en gallego, especialmente en el contexto de represión lingüística del franquismo, y defendió recuperar el «orgullo» de emplear esta lengua en un momento como el actual de pérdida de hablantes.

Este retroceso, añadió, está «favorecido por las políticas del PP en la Xunta de Galicia», a quien acusó de «tratar la lengua como un accesorio» y no como un «elemento central» de la identidad colectiva de todo un pueblo.

Así, desde el BNG criticaron que esté vetado el empleo del idioma para la enseñanza de determinadas asignaturas o la negativa del Partido Popular Europeo a oficializar el uso del gallego en las instituciones comunitarias.

«No renunciamos a existir como pueblo con lengua propia», sostuvo López, que defendió la pertinencia de esta campaña, consistente en materiales informativos en soporte audiovisual y en papel, para galleguizar nombre y apellidos.

«Es una manera de decir qué somos y de reivindicar que queremos seguir siendo nosotros», sentenció.

La diputada provincial Soledad Agra también tomó la palabra para denunciar que, a tenor de los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), Galicia está atravesando una situación de «emergencia lingüística» que requiere de medidas para paliar la pérdida de hablantes del idioma.

No obstante, consideró «un proceso decepcionante» los intentos de la Xunta de alcanzar un pacto por la lengua, del que se ha desmarcado el BNG porque considera que el Ejecutivo autonómico quiere reducir su presencia «a situaciones anecdóticas».