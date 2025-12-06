BNG y PSOE afean a la Xunta que recorte la vigilancia de las víctimas de violencia machista

BNG y PSOE censuraron ayer la advertencia de la Xunta de retirar a la Policía Autonómica de las tareas de vigilancia a las mujeres víctimas de violencia machista como munición política en la negociación con el Gobierno central para reforzar la plantilla, que solo cuenta con 338 agentes de un total de 500 plazas.

El BNG instó al presidente, Alfonso Rueda, a desautorizar de manera inmediata al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, por amenazar con retirar a los agentes. El nacionalista Iago Tabarés sostiene que «ha cruzado todos los límites de lo admisible» en lo que considera la estrategia de «radicalización del PP en su confrontación con el Gobierno»

Para el PSOE, la cosa es más grave aún, pues mientras la Xunta avisa con la posible retirada del servicio de 13 agentes, resulta que hay más de una veintena de policías «destinados a acompañar y proteger al presidente (Alfonso) Rueda».