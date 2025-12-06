El Gobierno identifica las zonas con más riesgo: la Galicia oriental es una de ellas

La llegada a España de la peste porcina africana era solo cuestión de tiempo, según coinciden los expertos, por ello el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lleva años preparándose para lo que finalmente ha ocurrido. De hecho, existe un plan nacional de gestión de las poblaciones de jabalíes, actualizado en mayo de 2024, con un exhaustivo análisis —se calcula que este año España podría alcanzar los 2,2 millones de ejemplares— del ungulado y de los riesgos de la entrada y difusión de la peste porcina.

Así, de acuerdo a este plan elaborado por la dirección general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, hay varias zonas de España que son más sensibles que otras a la extensión del virus. Las zonas con mayor riesgo se concentran en Extremadura, el norte de Andalucía, el este de Galicia, el centro de Asturias y algunas comarcas del centro de Cataluña y el sur de Murcia.

El análisis se ha elaborado cruzando varios factores de riesgo, entre ellos la densidad de explotaciones de ganado porcino extensivo tanto de producción y reproducción como de cebo, densidad de explotaciones de ganado porcino reducidas (por el contacto directo o indirecto con las poblaciones de jabalíes silvestres) y explotaciones con ausencia de vallados o vallados deficientes en base a las encuestas realizadas en el marco del plan estratégico de bioseguridad en explotaciones porcinas.

Desde este plan nacional se recuerda además las medidas básicas de bioseguridad que deben ser seguidas por los ganaderos. Como normas básicas están aplicar cuarentenas a la llegada de los animales nuevos, controles de limpieza y desinfección de vehículos que entren a la explotación, ropa y calzado exclusivo para la entrada a la misma y no suministrar productos ni restos alimenticios a los cerdos como alimentos, entre otras.

Con respecto a las explotaciones porcinas extensivas, el plan recuerda que el vallado perimetral reforzado debe estar enterrado dos metros bajo el suelo o cementado para evitar el paso de los jabalíes, que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para las administraciones.