Hallan muertos a dos hermanos de 56 y 62 años en su domicilio de Ribadeo

La localidad costera de Ribadeo, en A Mariña lucense, se despertó en la mañana del viernes con una desgarradora noticia. Dos vecinos de la zona, que eran hermanos, aparecieron muertos en su casa, en la zona de As Barreiras, situada en el lugar de Vilaselán. Según apunta la agencia Efe, tenían 56 y 62 años.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil iniciaron ayer una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar la causa del fallecimiento de los hombres, aunque todo apunta a que se produjo por causas naturales. La investigación la asume el Juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Mondoñedo, que estaba de guardia en ese momento.

En principio, las fuerzas de seguridad del Estado no encontraron indicios ni signos de violencia tras desplazarse al lugar tras recibir el aviso de un particular. Según indican diversas fuentes, los cuerpos fueron localizados en distintas partes de la vivienda: uno estaba en la planta superior, mientras que el otro se encontraba en la de abajo, lo que hace pensar a los investigadores que uno de ellos podría llevar fallecido más tiempo.

Todavía hay que esperar los resultados de las autopsias que realiza el Instituto de Medicina Legal (Imelga) de Lugo, que determinará con exactitud las causas de sendos óbitos. Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por la agencia Europa Press, fueron los propios vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos por la zona.

La noticia del fallecimiento causó un gran revuelo en la zona, así como extrañeza, al tratarse de un par de hermanos, uno de ellos ya jubilado.

Conocidos popularmente como Os Coedo, según indicaron diversas fuentes, los difuntos eran vecinos bastante conocidos en A Mariña lucense, sobre todo en Ribadeo, pues uno frecuentaba establecimientos de hostelería ribadenses a causa de su alcoholismo, una adicción que provocó que se viese envuelto en diversos altercados. El otro hermano, que solía desplazarse habitualmente en bicicleta , sufría problemas de salud mental.