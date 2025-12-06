Llamamiento a vacunarse de forma «masiva» ante la subida de casos de gripe

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hizo ayer un «llamamiento masivo» para la vacunación, en especial en menores de entre 6 meses y 11 años, ante la «mayor presión en la ola epidémica de la gripe» y la huelga contra la reforma del Estatuto Marco del Gobierno central convocada del 9 al 12 de diciembre.

«Es un acto de generosidad, protege su salud y también la de las personas que están a su alrededor», señaló ayer antes de una reunión con el personal de enfermería del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña para abordar la vacunación extraordinaria de niños programada desde ayer y para la jornada del sábado en los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

«La campaña de vacunación avanza de manera adecuada, con 750.000 gallegos y gallegas vacunados», especificó el conselleiro para recalcar una cobertura «muy buena en mayores de 80 años, que está por encima del 80%».

No obstante, expuso que la de los menores de entre seis meses y 11 años está «un poco más baja, en el 50%». Por ello, la Xunta decidió incrementar la vacunación con estas jornadas extraordinarias dirigidas a la población infantil. «Están citados a vacunarse 33.340 niños» de esta franja de edad, detalló el conselleiro.

En este sentido, Gómez Caamaño explicó que la inmunización es «muy importante en este momento» debido a que la ola de gripe está «en un nivel bajo, pero la próxima semana pasará a nivel medio» y porque la huelga médica convocada «paralizará cuatro días en muchos sitios la atención primaria y hospitalaria».

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias (Semes) de Galicia, su presidente José Manuel Fandiño también hizo un llamamiento a la población pero para que usen «con responsabilidad» los servicios de emergencias. «Vamos a vivir una situación de aumento de demanda, que ya estamos viviendo, y los servicios de urgencias debemos seguir atendiendo, no solo los casos de gripe, sino otras patologías», advierte.

Según explica, la epidemia tiene «una tendencia creciente» y está afectando sobre todo a población mayor y niños de 0 a 4 años. En todo caso, Fandiño aclaró que «es la gripe de siempre». «Si no tenemos signos de alarma, si no tenemos insuficiencia respiratoria o una fiebre que no cede con los antitérmicos, se puede tratar como siempre, con antitérmicos, buena hidratación y evitando el contacto físico en casa y en aglomeraciones», explicó.

Por eso, recalcó que «es importante hacer un uso responsable de los servicios sanitarios» y apeló al Sergas también para que pongan en marcha los planes de contingencia y los pacientes que necesiten ingreso suban a planta «lo más rápido posible». «Si tenemos un servicio de urgencias operativo todo va a fluir y vamos a poder dar la atención adecuada, si se sobrecarga, habrá dilaciones», advirtió.