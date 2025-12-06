El otoño fue «cálido» y superó en un 10% la lluvia media
A Coruña
Galicia tuvo un otoño cálido y húmedo en 2025, con una media de 14,8 grados (0,3 más de lo normal) y 467 litros por metro cúbico de lluvia, un 10% por encima del promedio, según MeteoGalicia. Septiembre fue frío, octubre muy cálido y seco, y noviembre cálido y muy lluvioso por la borrasca Claudia. Hubo grandes contrastes territoriales: las máximas temperaturas se dieron en el Miño de Pontevedra y las mínimas en el Macizo Central.
- Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia
- La plantilla de la Xunta podrá subir otro grado en la carrera y cobrar hasta 1.000 euros en enero
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Tragedia familiar tras un siniestro causado por un conductor ebrio
- Galicia cierra noviembre con lluvias intensas y temperaturas que caerán seis grados
- Sanidad reserva la mascarilla forzosa para escenarios de alto riesgo
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- Galicia, en el podio estatal de alumnado que se gradúa en la ESO con suspensos