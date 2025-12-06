El PP diseñará en Galicia su hoja de ruta de cara al nuevo ciclo electoral

Las elecciones autonómicas de Extremadura del próximo 21 de diciembre marcarán el punto de inicio de un ciclo electoral que, durante el primer semestre de 2026, abrirá las urnas en Castilla y León y Andalucía. Se trata de un periodo clave para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que aspira a mantener el poder en ambas comunidades y, así, probar el agotamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la necesidad de unos comicios generales anticipados.

En esa tarea Galicia jugará un papel fundamental, pues, tal y como anunció ayer la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, los conservadores diseñarán la hoja de ruta de cara a ese ciclo electoral en A Coruña, donde tendrá lugar —los días 10 y 11 de enero— la XVIII Unión Interparlamentaria del PP.

Así lo avanzó Prado tras una reunión de trabajo con diputados y senadores del PPdeG en Santiago a la que asistió también el secretario general del PP, Miguel Tellado. Allí, la número dos de los populares gallegos reivindicó el trabajo de los 13 diputados y 14 senadores de su formación, que son «la mejor garantía de que la voz de Galicia se escucha» frente a un Gobierno central que, según denunció, agravia a la comunidad —por ejemplo, con la falta de avances en la transferencia de la AP-9—. Asimismo, criticó la falta de agentes en la Policía adscrita que «están provocando» Sánchez y Marlaska. Ante las críticas por la amenaza de Diego Calvo de dejar de prestar asistencia a las víctimas de violencia de género si no se amplía la plantilla, Prado recordó que se trata de una competencia estatal y aseguró que su formación no aceptará «lecciones de feminismo del PSOE» tras la ‘ley del solo sí es sí’, los fallos en las pulseras telemáticas e, incluso, «haber metido en el cajón las denuncias de mujeres agredidas sexualmente, como hizo en el caso de Paco Salazar».

Tellado, por su parte, arremetió contra el BNG, «manso como un corderito» con el Ejecutivo central, y contra un PSdeG que «languidece hundido en la irrelevancia». El secretario general del PP sostuvo que su formación es la única «constitucionalista» que queda en España y aseguró que están listos para gobernar cuando «hablen las urnas».