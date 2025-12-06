Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
La Policía Nacional investiga los hechos para esclarecer lo sucedido
Anxo Bentrón
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de un trágico accidente doméstico ocurrido en la tarde de este sábado en Santiago, donde una mujer falleció después de que una nevera se desplomara sobre ella en su vivienda de la rúa Ramón Cabanillas.
Según ha informado el 112 Galicia, el aviso llegó a la central de emergencias pocos minutos antes de las 19.00 horas. Fue un familiar quien, alarmado, contactó con el servicio autonómico para solicitar asistencia médica urgente para su hermana, que permanecía con una pierna atrapada bajo el electrodoméstico y sin responder a estímulos.
De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias comunicó la situación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó al lugar una unidad médica. A su llegada, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.
Ante la gravedad del suceso, se solicitó la presencia de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago con el objetivo de conocer las circunstancias del trágico suceso, así como las causas exactas de la muerte.
- Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia
- La plantilla de la Xunta podrá subir otro grado en la carrera y cobrar hasta 1.000 euros en enero
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Galicia cierra noviembre con lluvias intensas y temperaturas que caerán seis grados
- Sanidad reserva la mascarilla forzosa para escenarios de alto riesgo
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- Móvil e internet: se lo permiten los padres a 33.000 niños de 5 a 9 años
- Consulta la oferta de empleo público aprobada por la Xunta: más de 1.100 plazas y 803 de acceso libre