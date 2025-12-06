La UE desaconseja cazar jabalíes en zonas afectadas por el brote vírico

La Unión Europea desaconseja iniciar la caza incontrolada de jabalíes en áreas afectadas por la peste porcina africana (PPA) antes de aplicar medidas que eviten el desplazamiento de los animales y, con ello, la propagación del virus. Según las directrices comunitarias para prevenir y erradicar la enfermedad, publicadas en 2023, «ninguna medida debería tomarse hasta que se consolide la disminución de la curva endémica».

En Cataluña, el Govern aún no ha autorizado el sacrificio de animales dentro del perímetro infectado, una decisión que corresponde a cada Estado miembro y no a la Comisión Europea. La luz verde podría demorarse varias semanas. Bruselas, por su parte, proporciona orientaciones, pero insiste en que son los expertos sobre el terreno quienes deben valorar qué hacer en cada caso.

El virus avanza entre la fauna salvaje y ya 13 jabalíes han dado positivo en la zona de Collserola (Barcelona). La PPA provoca la muerte de los animales en menos de siete días, lo que, según fuentes conocedoras del proceso, puede causar el fallecimiento natural de hasta el 95% de la población en el área infectada.

Reducir la población, clave

Mirando al futuro, la Comisión Europea recuerda que la reducción de la población de jabalíes es clave para minimizar riesgos. Desde 2024, todos los estados miembros de la Unión Europea deben disponer de un Plan Nacional de Gestión de Poblaciones de Jabalíes Silvestres. España lo aprobó en mayo con el objetivo de reducir la entrada y difusión del virus.

El Govern gestiona actualmente un radio de 6 kilómetros declarado zona infectada de alto riesgo, rodeado por otros 20 kilómetros de zona de bajo riesgo. Entre el pasado martes y jueves, un equipo de especialistas comunitarios trabajó sobre el terreno para definir recomendaciones, como la colocación de trampas y barreras.