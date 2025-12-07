Aumenta la lista de espera en la sanidad privada

Los tiempos medios de espera para una consulta o para una intervención quirúrgica están registrando un ligero aumento en la sanidad privada, dependiendo de las especialidades, según sostienen representantes sindicales del sector, lo que vinculan, principalmente, con una mayor derivación de pacientes desde la sanidad pública, pero también a la falta de profesionales y un aumento de asegurados.

Por su parte, desde la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) reconocen que las esperas «pueden rondar los 25 días, dependiendo de la disponibilidad de cada especialista y la ocupación», pero contraponen este dato con las cifras de espera en la sanidad pública.

En relación a la situación en la sanidad privada, Miguel Tizón, de CIG-Saúde, asegura que son unas 12.000 personas las que trabajan en este sector, incluyendo desde hospitales o clínicas. «Donde casi el 70% de las personas son mujeres trabajadoras», remarca para precisar que la situación laboral es «precaria».

Considera, además, que existe una derivación de casos a la privada excesiva. «Eso lo que hace es que cada vez la sanidad privada colapse más», señala en línea con otros representantes del sector consultados por Europa Press.

«Si antes podía presumir de agilidad en la atención, ya no es así», asevera para indicar que «cambia mucho la situación dependiendo del centro y la provincia», existiendo más demanda en A Coruña o Vigo que en Lugo, algo a lo que alude también el presidente del sindicato médico O’Mega, Manuel Rodríguez, quien sostiene que ante un sistema público «saturado, que no puede dar respuesta, a muchos pacientes se les deriva a entidades privadas de manera directa o indirecta».

«Los centros privados empiezan a tener demora, en algunos casos importante», señala para referirse, en particular, a especialidades como oftalmología o dermatología.

Esto lo atribuye también a un aumento de la contratación de seguros privados. «Incrementa la gente que los contrata de forma exponencial», precisa.

Mientras, desde Ahosgal subrayan que, según los últimos datos de Unespa, unas 460.000 personas tienen seguro de salud privado, lo que supone el 17% de la población. «Estas cifras suponen un crecimiento del 24% en los últimos 10 años, una situación que no se producía anteriormente», precisan.