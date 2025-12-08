Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Autonómica

El Ministerio del Interior ha reiterado su disposición a negociar con la Xunta para que se haga cargo del 50% de la financiación de la Unidad de la Policía Autonómica, después de que el Ejecutivo autonómico llamara esta semana a encontrar una solución intermedia tras avisar de que, si no hay acuerdo, se plantea retirar a estos agentes de las tareas de protección a víctimas de violencia machista.

«La disposición del Ministerio del Interior es total, tanto con Galicia como con el resto de comunidades autónomas que disponen de unidades adscritas», indicaron fuentes del departamento de Grande-Marlaska.

Para Interior, la mejor prueba de esta disposición para llegar a un acuerdo es que el pasado mes de febrero logró firmar el convenio de Policía Adscrita con la Junta de Andalucía, que también está gobernada por el PP.

«Los acuerdos deben contemplar, como así lo dispone la ley, el compromiso para hacerse cargo de la financiación del 50% de las retribuciones de las unidades adscritas», subrayan desde el Ministerio del Interior, que también espera firmar un acuerdo en esta materia con el Gobierno de Aragón.

En el acuerdo sellado con Andalucía, la Junta se comprometió a sufragar el 50% de las retribuciones del personal y asumir los gastos correspondientes a las inversiones y al mantenimiento de las instalaciones, así como de los medios técnicos y la contratación de servicios necesarios para que la unidad desarrolle su trabajo.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, argumentó la pasada semana que Galicia «está en una situación distinta al resto de comunidades», ya que «presta servicios que en otras no se están prestando» y que, por ello, la financiación «podría ser de otra manera»