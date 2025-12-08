El PSOE achaca a la Xunta el «retroceso industrial»
A Coruña
El PSdeG acaba de denunciar que la «incompetencia» de la Xunta es la responsable de que Galicia haya cerrado el mes de octubre como la comunidad con peor evolución industrial de España y reclama una estrategia «real» para el sector. La producción industrial en Galicia tuvo una caída del 6,4%, la mayor entre todas las comunidades españolas, según aseguran los socialistas.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Repartidores pirata y sin papeles: la otra cara del Black Friday en Galicia
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- El cambio climático causará la pérdida de miles de empleos en el sector forestal
- Sanidad reserva la mascarilla forzosa para escenarios de alto riesgo
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- La fábrica invisible que sostiene la medicina nuclear gallega
- ¿Por qué cada vez hay más jabalíes en Galicia?