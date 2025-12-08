El PSOE achaca a la Xunta el «retroceso industrial»

El PSdeG acaba de denunciar que la «incompetencia» de la Xunta es la responsable de que Galicia haya cerrado el mes de octubre como la comunidad con peor evolución industrial de España y reclama una estrategia «real» para el sector. La producción industrial en Galicia tuvo una caída del 6,4%, la mayor entre todas las comunidades españolas, según aseguran los socialistas.