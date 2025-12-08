Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE achaca a la Xunta el «retroceso industrial»

RAC

A Coruña

El PSdeG acaba de denunciar que la «incompetencia» de la Xunta es la responsable de que Galicia haya cerrado el mes de octubre como la comunidad con peor evolución industrial de España y reclama una estrategia «real» para el sector. La producción industrial en Galicia tuvo una caída del 6,4%, la mayor entre todas las comunidades españolas, según aseguran los socialistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents