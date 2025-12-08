Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un temporal azota hoy la costa con olas de hasta siete metros

La Xunta ha decretado la alerta naranja en el litoral en el noroeste y oeste de la provincia

RAC

A Coruña

La Xunta ha activado para este lunes la alerta naranja por temporal costero, que afectará desde primera hora al noroeste y oeste de la provincia de A Coruña y se ampliará a media mañana al suroeste de la costa coruñesa y al litoral de Pontevedra. Se espera mar combinada del oeste o suroeste con olas de hasta siete metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8, mientras que en el litoral de Lugo el inicio será a última hora del día, ha informado la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Debido a esta alerta, se ha suspendido la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios del oeste de A Coruña (A Costa da Morte) entre las 9.00 y las 00.00 horas. En el noroeste de A Coruña estará suspendida entre las 1.00 y las 00.00 horas, y en el suroeste de esa provincia, las Rías Baixas entre las 12.00 y las 00.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents