Turismo quiere controlar el acceso al faro de Fisterra y al castro de Baroña
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, avanzó que la Xunta trabajará en el desarrollo de planes directores para «regular» las visitas al faro de Fisterra y al castro de Baroña, ambos en la provincia de A Coruña.
Así lo adelantó en una entrevista concedida a Cadena Ser en la que el responsable turístico informó de que su departamento recibió hace una quincena estudios encargados sobre los entornos de ambos puntos. «En los dos observamos que hay que actuar y hay momentos de mayor demanda puntual», evaluó. De este modo, los informes recibidos marcan unas pautas para actuar, que tendrán que ser contempladas en sendos planes directores todavía a desarrollar. La pretensión del director de Turismo es que el modelo a implantar sea «parecido» al del Parque Nacional das Illas Atlánticas y al de la Praia das Catedrais, donde alude a una «experiencia positiva» en este aspecto.
