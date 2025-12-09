Programación
Casi 150 centros de salud probarán la vacuna del VRS para mayores
REDACCIÓN
Santiago
Un total de 147 centros de salud de las siete áreas sanitarias de Galicia colaboran en el desarrollo del ensayo clínico en el que invitan a participar a más de 900.000 gallegos mayores de 60 años para comprobar la efectividad de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS). En esta primera fase participan 43 centros de salud del área de A Coruña y Cee; ocho de Ferrol; 20 de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; 35 de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; nueve de Vigo; 20 de Pontevedra y O Salnés; y 12 de Santiago y Barbanza.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Hacienda obliga a 80 Ayuntamientos a corregir su desfase presupuestario
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Sanidad reserva la mascarilla forzosa para escenarios de alto riesgo
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de motocicletas de cross y enduro en Carballo
- Consulta la oferta de empleo público aprobada por la Xunta: más de 1.100 plazas y 803 de acceso libre
- Casi el 30% de los delitos destapados en Galicia se cometen ya a través de Internet