El Atlántico desata su furia con rachas de viento que superan los 150 km/h

Fue una noche de fuertes vientos e intensas lluvias en la costa atlántica. El silbido de las ráfagas y el agua batiendo contra puertas y ventanas desveló a más de uno y ya hacía presagiar que por la mañana el aviso de alerta naranja en parte de la costa gallega obligaría este martes a echar mano del chubasquero y lidiar con el viento según por la calle en la que se transitara. El reguero de incidencias ya se vio a primera hora. El viento desplazó vallas de obras, sillas y mesas de cafeterías, contenedores, macetas de plantas, tiestos de los árboles navideños… Así se toparon los viandantes el mobiliario urbano nada más levantarse para ir al trabajo o al llevar a los niños al colegio en el centro de A Coruña.

Árbol caído en Corcubión sobre la carretera CP-2801 en A Redonda. | C. C.

En A Costa da Morte y en A Mariña, las rachas superaron los 150 kilómetros por hora. La estación de A Gándara, en Vimianzo, registró 150,6 km/h poco antes de la siete de la mañana; la misma intensidad que de madrugada, a las 02.20 horas, se midió en Penedo do Galo, en Viveiro, según el resumen de valores extremos de MeteoGalicia. Otras estaciones, como las de Burela, Muras, Lira-Carnota y Cuntis, se movieron entre los 116,5 y casi 140 km/h, confirmando que el temporal no distinguía entre litoral y interior.

La lluvia tampoco dio tregua. En Cee-Brens se acumularon 79 litros por metro cuadrado, en Santa Comba-Fontecada 71,2 y en Rois 56,8. Estas cifras dibujan un mapa de agua sobre Galicia, con alerta naranja por mar de viento, viento y oleaje en el oeste de A Coruña y en las Rías Baixas. En el resto del litoral se activó el aviso amarillo, y también amarillo por lluvias y viento en la provincia de A Coruña, centro de Lugo y áreas montañosas de Lugo y Ourense; así como aviso amarillo por viento en el sur de las provincias de Lugo y Ourense.

La situación meteorológica obligó a los ayuntamientos a tomar medidas preventivas. Santiago y Vigo cerraron sus parques; en esta última ciudad se han cancelado las actividades municipales al aire libre y se había advertido que, si el temporal persistía a las cinco de la tarde, la noria de Navidad no se pondía en marcha. En A Coruña, además de parques y jardines, se clausuraron los mercadillos de María Pita y Os Mallos. En Corcubión, la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre la carretera CP-2801 obligó a cortar la vía a la altura de A Redonda, con la consiguiente petición de extremar precauciones en los desplazamientos.

En Valdoviño, la costa de la parroquia de Meirás, en la zona de Campelo, registró un desprendimiento de tierra y roca el lunes por la tarde, que los expertos vinculan con causas como la inestabilidad geológica de la zona y el temporal. El material colapsado llegó a alcanzar el mar. Debido a las condiciones de mal tiempo que prevalecían en la zona, no había ninguna persona en el lugar en el momento del incidente, que suele ser muy frecuentado. El alcalde de Vadoviño, Alberto González (PSOE), quiso relativizar el incidente, asegurando que se trata de un «proceso totalmente natural» que ocurre a lo largo de toda la línea de costa durante todo el año.

En las ciudades, las temperaturas durante la jornada de este martes oscilaron por el día entre los 15º de Lugo y de Santiago y los 17 en el resto de urbes, con la excepción de Ourense, don 16. Las mínimas fueron más típicas de un mes de primavera: entre 10 y 12 grados.

Para la jornada de este miércoles, se mantendrá activada la alerta amarilla en todo el litoral gallego por olas de cuatro a cinco metros. Las temperaturas por la noche caerán ligeramente. Y ya el jueves por la tarde se espera la entrada de un frente que dejará lluvias generalizadas en toda Galicia.

Temperaturas altas para esta época: más de 20º

Viento y lluvia, pero sin frío. Las temperaturas que se registraron este martes en Galicia no son las típicas para esta época del año. El mercurio llegó a superar ayer los 20 grados en Ribadeo. Y en la localidad lucense de O Valadouro se alcanzaron los 18,3º, mientras que en Cariño el termómetro llegó a los 18,2 grados y en Pontevedra a 18,1º, según el balance de MeteoGalicia. No hubo localidad gallega alguna bajo cero. Las mínimas en la noche pasada se registraron en A Veiga y Manzaneda (2,2º), ambas en la provincia de Ourense.