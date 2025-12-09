Programación
El BNG alerta que Primaria «está al límite» y no llegó el pico de gripe
REDACCIÓN
Santiago
El BNG urge a la Consellería de Sanidade a adoptar «de manera urgente» las medidas necesarias para «garantizar» la atención en el Sergas puesto que, según denuncia, los centros de salud están en «situación límite» y todavía no llegó el pico de gripe. «La situación es más que preocupante», advirtió la diputada nacionalista Montse Prado, que lamenta la dificultad para conseguir cita.
