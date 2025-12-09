Una conductora circula en sentido contrario por la autopista AP-9 en Narón

La Guardia Civil de Tráfico ha intervenido este martes en la autopista AP-9 a su paso por el concello coruñés de Narón al ser detectada una conductora que se había incorporado a la autopista en sentido contrario. Según informa la Guardia Civil, el vehículo que conducía entró en sentido contrario a la autopista AP-9F (ramal a Ferrol) sobre las 08.30 horas de este martes, provocando un incidente de tráfico en el municipio de Narón.

El suceso tuvo lugar cuando la mujer accedió desde la entrada 34 de la AP-9F, a la altura del nudo de Freixeiro. La conductora se percató rápidamente de su error tras tomar la incorporación en sentido inverso al correcto y, al darse cuenta del peligro, la mujer estacionó de inmediato el vehículo en el arcén. La rápida actuación evitó un accidente y permitió que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaran al lugar para asegurar la zona y regular el tráfico.

Tras la intervención de los agentes, se consiguió que la conductora pudiera reanudar la marcha en el sentido correcto de la vía.