Huelga de facultativos desde hoy hasta el viernes

Varias personas con batas blancas y guantes azules protestan durante una marcha convocada por médicos y pediatras de Atención Primaria (España).

Varias personas con batas blancas y guantes azules protestan durante una marcha convocada por médicos y pediatras de Atención Primaria (España). / Juan Barbosa / Europa Press

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocaron cuatro jornadas de huelga nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En Galicia convoca también Omega y la secundan CIG, CCOO, UGT, CSIF y Simega. Consulta cómo afectará a los usuarios del sistema público de salud durante estos cuatro días.

