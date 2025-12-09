Programación
Huelga de facultativos desde hoy hasta el viernes
Santiago
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocaron cuatro jornadas de huelga nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. En Galicia convoca también Omega y la secundan CIG, CCOO, UGT, CSIF y Simega. Consulta cómo afectará a los usuarios del sistema público de salud durante estos cuatro días.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Hacienda obliga a 80 Ayuntamientos a corregir su desfase presupuestario
- El Tribunal Superior de Xustiza avala el derribo del muro que Feijóo construyó en su casa de Moaña por seguridad
- Sanidad reserva la mascarilla forzosa para escenarios de alto riesgo
- Diciembre arranca con frío, lluvia y vientos de más de 130 km/h
- Desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de motocicletas de cross y enduro en Carballo
- Consulta la oferta de empleo público aprobada por la Xunta: más de 1.100 plazas y 803 de acceso libre
- Casi el 30% de los delitos destapados en Galicia se cometen ya a través de Internet