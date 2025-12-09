El PSdeG denuncia que la Xunta va tarde con el Pladiga

El PSdeG denuncia que la Xunta ha vuelto a incumplir la obligación de aprobar y publicar el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) antes del 31 de octubre, como establece el decreto ley 15/2022, y censura que no ha «aprendido nada» de la oleada de incendios que Galicia sufrió durante el verano.

La portavoz socialista de Política Forestal en el Parlamento gallego, Carmen Rodríguez Dacosta, presentó una batería de iniciativas para exigir al Gobierno gallego que «tome de una vez en serio» las políticas de prevención contra los incendios.

«Los fuegos se extinguen en invierno», defendió ayer, cuando criticó lo que juzga una «gestión irresponsable y peligrosa de la política forestal» por la Consellería de Medio Rural, que solo sabe «hacer anuncios vacíos».