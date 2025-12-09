La Xunta paga un millón de euros al personal de extinción por las horas extra en la ola de incendios

La ola de fuegos sufrida por Galicia el pasado agosto puso contra las cuerdas al servicio de extinción de la Xunta que tuvo que enfrentarse a megaincendios de gran virulencia que destruyeron aldeas, infraestructuras y pusieron en riesgo vidas humanas. Brigadistas, técnicos y agentes forestales estiraron su jornada laboral “superando los límites establecidos por los acuerdos y normativas vigentes”, tal y como reconoce la Consellería de Medio Rural, y todo ello sin cobrar un euro adicional. Ahora llega el momento de compensarlos. El Gobierno gallego destinará más de un millón de euros a abonarles estas horas extraordinarias.

Tras negociarlo con los sindicatos, el Consello de la Xunta aprobará hoy la partida para compensar al personal del dispositivo de lucha contra incendios. Los pagos se harán efectivos «de inmediato», tal y como informa la Consellería de Medio Rural. La plantilla del operativo de extinción está compuesta en Galicia por unos 3.000 trabajadores.

Según los datos trasladados por la Xunta a los sindicatos, los trabajadores del dispositivo de lucha contra el fuego prolongaron su jornada alrededor de 20.000 horas, de las cuales aproximadamente 3.700 se corresponde con actuaciones voluntarias.

En 2025 Galicia sufrió «una situación extraordinaria» con una ola de incendios forestales que elevó a 118.966 las hectáreas quemadas este año en casi 1.500 fuegos. La Consellería de Medio Rural apunta a la «elevada intencionalidad» de esta actividad incendiaria que, sumado a la simultaneidad, con varios focos activos al mismo tiempo, y unas condiciones climátológicas extremas —altas temperaturas, una sequía prolongada y fuertes vientos— pusieron en grave riesgo amplias zonas y causaron daños en bienes públicos y privados, incluyendo viviendas.

La devastación de las llamas se concentró en Ourense, donde la Xunta mantuvo activado el nivel dos de alerta durante algo más de dos semanas. Este nivel de alarma permitió prolongar la jornada laboral del personal del dispositivo de extinción. Bomberos forestales de Ourense llegaron a hacer turnos de hasta 14 horas seguidas de trabajo.

La Consellería de Medio Rural abonará ahora las compensaciones económicas por este sobreesfuerzo. Destinará una cuantía de 1.012.958 euros a pagar las horas extra del personal laboral y las gratificaciones por servicios extraordinarios a los funcionarios que se movilizaron durante la ola de incendios del verano.

Así, según explica la Consellería de Medio Rural, se abonarán, por un lado, las horas extraordinarias realizadas por el personal laboral del Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025 por importe total de 342.061 euros.

También se pagarán las gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada laboral de trabajo al personal funcionario en el mismo periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, así como los turnos extra que hicieron los agentes forestales en el periodo comprendido entre el 16 y el 31 de octubre, por importe de 670.897 euros.

En ambos casos, tal y como reconoce el departamento que dirige María José Gómez, los trabajadores del dispositivo de extinción «tuvieron que prolongar de forma continuada sus jornadas, hacer pernoctaciones fuera de su distrito y trabajar sin posibilidad de compensación inmediata, superando los límites de jornada establecidos en los acuerdos y normativas vigentes».

Por esta razón, con las compensaciones aprobadas hoy por el Consello de la Xunta se busca gratificar «su esfuerzo en horas extra y dedicación». «Esta profesionalidad e implicación incidió de forma clave en la defensa de las personas, de sus bienes y de la riqueza forestal de Galicia delante de un episodio excepcional y sin precedentes en la comunidad gallega», defiende la Consellería de Medio Rural.

De los 3.000 brigadistas de la Xunta, unos 2.000 son funcionarios que permanecen activos a lo largo de los 12 meses del año, mientras que otros 1.000 trabajadores son fijos discontinuos que trabajan durante ocho meses.