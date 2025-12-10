Besteiro anula su agenda pero el PSdeG hará un «pronunciamiento contundente» sobre Tomé

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tenía previsto visitar esta mañana un centro de acogida de personas migrantes en Padrón (A Coruña). Sin embargo, el importante eco mediático y la absoluta gravedad de las denuncias de acoso sexual contra el presidente de la Deputación de Lugo, José Tomé, dadas a conocer ayer el el programa 'Código 10', han obligado al líder de los socialistas gallegos a cancelar en el día de hoy toda su agenda.

Hasta el momento, el partido no ha dado ninguna valoración al respecto. Ayer mismo, en el mismo programa que publicaba las denuncias, se recogían unas declaraciones de Besteiro en las que aseguraba: «No me consta ninguna denuncia, ni de ninguna compañera, ni del partido ni fuera de él». Eso sí, puntualizaba el líder del PSdeG que «si hay denuncia, vamos a ser inflexibles en la aplicación de nuestros protocolos». Todo ello después de que una de las presuntas víctimas apuntase que tanto Besteiro; como la exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez; como la secretaria de Organización del PSdeG lucense, Pilar García Porto, conocían el contenido de las acusaciones.

Poco después de anular su agenda, fuentes del PSdeG anunciaban que el partido realizaría a lo largo del día de hoy «un pronunciamiento contundente», sin aclarar quien sería el encargado de realizar dicha declaración ni en que términos se llevaría a cabo.

Esa declaración no ha llegado por parte de la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, que esta mañana ha mantenido su agenda con presencia en la junta de portavoces que se ha desarrollado en el Parlamento gallego. Al término de la reunión, en conferencia de prensa, la exalcaldesa de Lugo ha rehusado las preguntas de los periodistas al respecto de la situación de José Tomé: «Como dije al principio, hoy mismo se verá un pronunciamiento contundente del PSOE en este ámbito y se trasladarán todas las cuestiones que se tengan que aclarar. Se comunicará a lo largo de la mañana y se le trasladará a todos los medios de comunicación». Méndez añadió que el sentir en las filas socialistas es «evidentemente de tristeza, pero también de repugnancia» ante el caso de presunto acoso sexual en el que está inmerso el presidente de la Deputación de Lugo. Así ha asegurado que el partido actuaría «siempre protegiendo a las víctimas».

Lara Méndez esta mañana en rueda de prensa tras la junta de portavoces en el Parlamento gallego / Cedida

Las reacciones en el seno del partido a las acusaciones contra el alcalde de Monforte y presidente de la Deputación de Lugo no se han hecho esperar. La alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, manifestó esta mañana su «absoluta indignación» con todos los comportamientos machistas. Rey ha dicho sentir «profundo asco» y ha añadido: «Lo que pido es que se investigue con la máxima celeridad y firmeza y contundencia».

Tomé mantiene su inocencia

El presidente de la Diputación de Lugo, secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte, José Tomé, volvió a asegurar esta mañana que «todo lo que ha salido» sobre acusaciones de acoso sexual contra él a través de los canales internos del partido es «falso» y que en la «especulación» no va a entrar.

«Es totalmente falso y mentira», ha dicho tajante Tomé en el transcurso de una conferencia de prensa que había sido convocada previamente por el Ayuntamiento de Monforte de Lemos para presentar un nuevo servicio de bus en la zona rural del municipio.

«En primer lugar, yo no tengo conocimiento de ninguna denuncia, ni por vías internas del partido, ni denuncia judicial. No tengo conocimiento de nada eso», ha ahondado Tomé.

El PSOE ha confirmado esta mañana una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra el presidente de la Deputación de Lugo y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad.

Fuentes socialistas han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les «avergüenzan».

Respecto a la denuncia contra Tomé, explican que se presentó en el canal interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos en un programa de Cuatro, por lo que piden margen para llevar a cabo el proceso interno de investigación con las mínimas garantías jurídicas.