Cataluña declara la emergencia para contener el virus y evitar su propagación

La gestión del brote catalán de peste porcina africana (PPA) ha llevado a la Generalitat a declarar la emergencia en Cataluña, para asegurarse de que el foco, localizado en Collserola, permanezca «encapsulado en la zona que ya ha sido perimetrada» y que no se extienda «fuera de ese territorio de 20 kilómetros», según indicó la consellera portavoz del Govern, Sílvia Paneque. La medida es una de las varias que se han incluido en el plan de ayudas que ayer martes ha aprobado el Ejecutivo catalán que, poco después, ha sido presentado a representantes del sector porcino catalán.

De entrada, según detalló el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, se contempla una partida de 20 millones de euros y la concesión de créditos a través del Institut català de Finances (ICF). El presupuesto inicial del plan es de 10 millones, ampliables a otros 10 millones más, «para estar al lado de las granjas, de las empresas y de todos los sectores de la cadena porcina en Catalunya», subrayó Ordeig. Con todo, el conseller precisó que «es pronto para conocer el alcance de las pérdidas, se necesita más tiempo para evaluar el impacto, no solo en granjas, sino también en restaurantes o empresas de ocio» situadas en la zona cero del brote.

Paralelamente, agregó por su parte la consellera Paneque, «se amplía una línea de crédito ya creada con motivo de la dana, que en ese momento estaba prevista para inclemencias climáticas, pero que ahora se amplía a la PPA, destinada a empresas que puedan sufrir restricciones, bajadas de producción o costes añadidos derivados de esta crisis». El plan prevé, asimismo, programas específicos, a través de las compañías públicas Acció y Prodeca, para ayudar a las empresas exportadoras a mantener su actividad y asesorarles en la búsqueda de nuevos mercados, llegado el caso.

Hasta el momento, los agentes rurales y los efectivos desplegados en la zona (hasta un millar de personas) han rastreado ya una superficie de 11.000 hectáreas, sin que la cifra de jabalíes muertos por culpa de la PPA haya aumentado de los 13 ejemplares de hace unos días. «La mitad de ese territorio se revisó a pie, en un 30% del área se trabajó con drones y, en el 20% restante, han estado perros adiestrados», explicó el titular de Agricultura. Las actuales restricciones, según añadió Ordeig, se mantendrán hasta el próximo 14 de diciembre, de manera que el operativo de rastreo pueda acabar de chequear el perímetro situado entre los 6 y los 10 kilómetros de distancia respecto al foco original.

El conseller explicó que el comité de expertos encargado de investigar el origen del foco catalán de PPA ha empezado a trabajar ya ayer martes, «y lo hará siguiendo criterios científicos y técnicos, porque, al fin y al cabo, todos estamos interesados en saber qué ha ocurrido».

Con el acuerdo aprobado este martes por la Generalitat, también se implica a la Agència Catalana del Agua (ACA), a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y a Infraestructures.cat para que ejecuten las actuaciones necesarias.