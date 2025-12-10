José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte

José Tomé ha acabado por dimitir este miércoles tras ser acusado de acoso sexual, pero no de todos sus cargos: se aparta de la presidencia de la Diputación de Lugo y de la secretaría provincial del PSOE, pero mantiene la alcaldía de Monforte de Lemos. El político habría ofrecido puestos de trabajo «a cambio de favores sexuales» y habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono, además de realizar «tocamientos no autorizados», según las propias denunciantes.

Todo saltó por los aires este martes por la noche tras desvelarse el contenido de varios mensajes de hasta seis mujeres, todas compañeras de partido, en el programa Código 10, de Cuatro. Según se relató en esta exclusiva, el secretario xeral del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro; la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez; y Pilar García, secretaria de organización del PSOE de Lugo supuestamente conocían lo ocurrido.

Sin embargo, tanto las responsables socialistas como el propio Besteiro negaron tener constancia de los hechos tras ser contactados por el espacio televisivo. «Yo no recibí ningún tipo de denuncia y no tengo acceso al canal interno de denuncias del PSOE. No quiero entrar en especulaciones», esgrimió el secretario xeral del PSdeG. Con todo, las denunciantes sostienen que bien por teléfono o bien en persona se les comunicó el presunto acoso de Tomé.

Se atrevía «en medio de una reunión a tocarte bajo la mesa»

Las denuncias contra Tomé se habrían presentado en el canal de denuncias del PSOE tras estallar el caso Salazar. Una de las denunciantes expone, según pudo leer en el programa de televisión, que Tomé «lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres en toda la provincia de Lugo». «Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna». «Se cree impune y es normal, porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo», expone la misma denunciante.

Siempre según el programa Código 10, el presidente de la Diputación de Lugo habría «enviado mensajes obscenos y guarros, fotos y un sinfín de barbaridades». También se atrevía «en medio de una reunión a tocarte de bajo la mesa»; «te manoseaba». Otra denunciante expone que «te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo». «Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria en el ayuntamiento de Monforte, y que no valía de nada estudiar si él no quería que yo aprobara», explica.

Este nuevo escándalo de acoso sexual se produce en plena polémica por Francisco Salazar, asesor de La Moncloa y persona de confianza de Pedro Sánchez, acusado de acoso sexual y conductas inapropiadas.